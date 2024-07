Bolsistas do Governo de MS participam do Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação

No sábado (29), encerra-se o Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Natação de Inverno, realizado em Recife (PE). A competição, que começou na última terça-feira (25), destaca-se pela participação dos atletas sul-mato-grossenses, especialmente dos 12 jovens beneficiados pelo Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, oferecida por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), órgão vinculado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A competição reúne 114 clubes de todo o país, com 786 atletas inscritos. De Mato Grosso do Sul, participam 20 atletas, sendo 13 no masculino e sete no feminino, representando os clubes Rádio Clube, ALB Estoril, APAN/Costa Rica e AA Maracajuense. Nos dois primeiros dias de competição, a delegação sul-mato-grossense alcançou resultados expressivos: Bento Geleilate sagrou-se campeão brasileiro nos 100 metros costas, enquanto Otávio Balle conquistou o vice-campeonato na prova dos 1.500 metros livre.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho árduo e dedicado”, comentou o técnico de natação do Rádio Clube, Gehilson Silva. “Foram seis meses de treinamentos intensivos, com sessões diárias e até duplas, envolvendo musculação, alimentação balanceada e repouso adequado. A dedicação desses atletas é admirável.”

Contemplado pelo Bolsa Atleta, Bento Geleilate, de 15 anos, expressou sua felicidade pela conquista. Ele foi campeão na prova de 100 metros costas, com a marca de 58s81. “Estou muito feliz de ter sido campeão brasileiro nos 100 metros costas, foram seis meses de muito trabalho duro por essa conquista, juntamente ao meu treinador e a minha família. Estou muito feliz de ter alcançado este objetivo”.

Também com 15 anos de idade, Otávio Balle foi vice-campeão brasileiro nos 1.500 metros livre, batendo o tempo de 16min17s43. Ele destacou o apoio fornecido pelo Governo do Estado. “Estou aqui no Campeonato Brasileiro de Inverno, em Recife, quero agradecer a Fundesporte que me deu a passagem de ida e volta, além do Bolsa Atleta. Estou muito feliz com a minha colocação, sou vice-campeão brasileiro. Foi muito tempo de trabalho duro, seis meses me esforçando muito”.

“A Bolsa Atleta é um incentivo fundamental para nossos jovens talentos, permitindo que eles se dediquem integralmente aos treinamentos e às competições”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. “Ver esses resultados nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com o esporte de base em Mato Grosso do Sul”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, os resultados são um reflexo do investimento contínuo no esporte. “Estamos comprometidos em apoiar nossos atletas e proporcionar as condições necessárias para que eles alcancem seus melhores resultados. A performance desses jovens no Campeonato Brasileiro Juvenil é uma prova do potencial do esporte em nosso estado”.