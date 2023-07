Bolsistas indígenas do Programa Cidadania Viva participam de curso promovido pela Ecouniversidade

Jovens bolsistas do Programa Cidadania Viva, vinculado à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), participam de curso gratuito e on-line promovido pela Ecouniversidade.

Com quatro encontros ao vivo pelo Zoom, cinco jovens terenas poderão ter aulas com o Doutor Edson Kayapó, ativista do movimento indígena e ambientalista no Brasil, com a escritora e ativista no movimento Plurinacional Wayrakuna de indígenas mulheres, Aline Kayapó, ambos da etnia Mebengokré. E também Ailton Krenak, considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro.

O curso “Saberes Indígenas” trata de temas relacionados ao meio ambiente e cosmovisão indígena, como, a crise da modernidade, cosmologias indígenas, diversidade cultural, educação e ‘conversas para adiar o fim do mundo’. O objetivo do curso é olhar para as sabedorias indígenas e para as possibilidades de melhorias para o presente e futuro.

Para a coordenadora executiva do programa, Lisa Rodrigues, o curso também colabora com três pilares do governo: verde, digital e inclusivo. “O curso trará vários benefícios para os jovens indígenas do programa, como as trocas de saberes com outras etnias. Poderão compartilhar uns com os outros, os costumes próprios de preservação da natureza, alimentação saudável e sustentabilidade.”

O curso tratará do contexto planetário em que vivemos e para onde caminhamos, sobre novas formas de pensar e ver o mundo, entender os saberes indígenas e cosmologias. É direcionado para quem trabalha com educação ou quer entender como pode colaborar com o movimento indígena.

Para o bolsista supervisor do Programa Cidadania Viva, Andrey Pinto André, indígena terena e acadêmico de direito na UCDB, o curso auxiliará a resgatar as crenças indígenas a respeito da natureza.

“Participar do curso de saberes indígenas fará com que tenhamos conhecimentos voltados à nossa própria cultura e os nossos colegas não indígenas poderão aprender sobre a área ambiental. Precisamos muito de preservação em especial no nosso território indígena”. frisa

O curso acontecerá nos dias 10,11,17 e 19 de julho. Os palestrantes serão Edson Kayapó, Ailton Krenak e Aline Kayapó.

Bel Manvailer, Setescc