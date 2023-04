Bolsonaro convida Adriane Lopes para se filiar ao PL na disputa pela reeleição  

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), convidou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), e o esposo, deputado estadual Lídio Lopes (Patriota), para se filiarem ao Partido Liberal (PL).

O convite, intermediado pelo presidente estadual do PL, deputado federal Rodolfo Nogueira, foi realizado por meio de uma chamada de vídeo. Na ocasião, Bolsonaro explicou que estava assumindo as articulações no partido para o próximo ano e convidou o casal e o grupo político para filiação.

Adriane Lopes pode se mudar de sigla a qualquer momento, já que os cargos de majoritária não exigem fidelidade partidária. Já Lídio Lopes aguarda a fusão do Patriota com o PTB, em fase final de formalização na justiça eleitoral, para deixar o partido. A fusão autoriza troca de sigla sem perda de mandato.

Lídio e Adriane já anunciaram que deixarão o Patriota em caso de fusão, e conversaram com várias siglas. Na manhã desta segunda-feira, quando indagado sobre o futuro do grupo, o deputado disse que continua no Patriota e que sairá apenas em caso de fusão. Sobre o futuro, afirmou que conversa com vários partidos, incluindo o PL de Bolsonaro, com convite do ex-presidente.

Lídio não quis adiantar preferência por nenhuma sigla partidária, mas ressaltou a grande procura por parceria com Adriane, citando conversas com PP, União Brasil e até o PT, liderado por Vander Loubet.

Caso aceite o convite de ir para o PL, Adriane teria como arma para a reeleição a máquina da Prefeitura de Campo Grande e o apadrinhamento de Bolsonaro, que na última eleição levou Capitão Contar para o segundo turno.

Adriane terá como entrave no PL o interesse de outros filiados. Um deles o deputado Coronel David (PL), que tenta se viabilizar como candidato do partido na Capital. O deputado federal Marcos Pollon (PL) também não descarta a possibilidade. O partido ainda tem como possível nome o deputado João Henrique, que disputou a última eleição na Capital pela própria sigla.

