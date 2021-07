O presidente Jair Bolsonaro enfrenta um quadro de obstrução intestinal e deverá ser transferido para São Paulo (SP) para que os médicos possam avaliar se há ou não há necessidade de uma cirurgia de emergência. Informação confirmada por meio de uma Nota Oficial a Secretaria de Comunicação da Presidência da República nesta quarta-feira (14).

Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília após sentir fortes dores abdominais nesta madrugada. De acordo com a nota oficial, a constatação da obstrução intestinal foi feita pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro desde o atentado a faca sofrido pelo então candidato nas eleições de 2018.

O médico foi chamado a Brasília em razão da internação do presidente e deverá ficar responsável pela avaliação do quadro após a transferência para São Paulo. “Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência”, diz a nota do Ministério das Comunicações.