O presidente Jair Bolsonaro volta a visitar o Estado de MS. A viagem está programada para acontecer na sexta-feira (14). O Planalto deverá confirmar a viagem nos próximos dias. A Presidência da República e a assessoria do Ministério da Agricultura não divulgaram o roteiro até o momento. Por meio da assessoria de imprensa, o Planalto informou apenas que equipe já foi enviada para Mato Grosso do Sul para organizar a agenda e fazer o reconhecimento estratégico dos locais por onde o presidente vai passar. Com a visita confirmada, mais para a frente, locais e horários serão informados.

Bolsonaro esteve em Mato Grosso do Sul no dia 18 de agosto do ano passado. Na ocasião veio inaugurar uma estação de radar da FAB (Força Aérea Brasileira) em Corumbá. Bolsonaro aproveitou a oportunidade e visitou o 9º Grupo de Artilharia de Campanha, em Nioaque, onde serviu entre 1979 e 1981, quando ainda era tenente do Exército.