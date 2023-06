O ex-presidente, Jair Bolsonaro, PL, esteve no Allianz Parque na tarde de hoje para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Botafogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bolsonaro foi recebido com gritos de “mito”.

O ex-presidente estava acompanhado de Valdemar Costa Neto e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado.

VEJA O VÍDEO: