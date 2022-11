A Coligação PL composta pelo Presidente não reeleito Jair Bolsonaro juntamente com o Presidente do PL, Valdemar Costa Neto enviaram ao TSE relatório no qual alega haver “desconformidades irreparáveis no funcionamento das urnas”. A alegação é de que teriam ocorrido “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” em modelos antigos de urnas. Todas as urnas dos modelos de fabricação UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 apontaram um número idêntico de LOG, quando, na verdade, deveriam apresentar um número individualizado de identificação”, afirma a representação. Os modelos em questão somam 352.125 urnas. O partido convocou uma coletiva de imprensa hoje (22) para anunciar detalhes da representação ingressada no TSE.