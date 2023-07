Bolsonaro frustra plano e aconselha Contar a ser candidato a vereador na Capital

O ex-presidente da República e atual presidente de honra do Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro, frustrou os planos de Capitão Contar (PRTB) para a eleição em Campo Grande. O ex-presidente aconselhou o ex-deputado a ser candidato a vereador em Campo Grande no próximo ano.

Contar se encontrou com Bolsonaro no final do mês passado, após ser convidado para retornar ao PL. Ele é pré-candidato a prefeito em Campo Grande e foi conversar com o ex-presidente sobre futuro, mas não teve resposta dentro do que esperava.

Em entrevista para o Jornal O Estado, nesta manhã, o ex-presidente contou que aconselhou Contar a se candidatar a vereador na eleição do próximo ano, dando um passo de cada vez. No entendimento de Bolsonaro, é necessário que Contar passe pelo legislativo do Município antes de disputar o cargo de prefeito.

Contar ainda não respondeu ao convite do presidente estadual do PL, Marcos Pollon, para volta ao partido. Ele informou à reportagem que aguardaria os passos de Pollon como presidente para depois anunciar se volta ou não para o PL.

Antes do encontro com Bolsonaro, Contar chegou a divulgar uma nota negando que seria candidato a vereador em Campo Grande. Na ocasião, falou em disputar a prefeitura no próximo ano ou o cargo de senador ou governador em 2026.

