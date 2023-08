Bolsonaro mantém popularidade em meio a cerco jurídico e perseguição política, aponta pesquisa

Uma pesquisa encomendada pela CNN Brasil mostra que as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não afetam a força política que ele mantém entre os brasileiros.

De acordo com os resultados da Atlas Intel, em uma cenário de eleições presidenciais, Lula ganharia com 48,1%, Bolsonaro teria 40% dos votos, seguido por outro candidato (2,5%), Simone Tebet (2,1%), Ciro Gomes (1,7%), voto nulo ou branco 0,4% e não sei com 5%.

Já no cenário de segundo turno entre os candidatos Bolsonaro e Lula. A resposta foi que 41,5% votariam no ex-presidente e 51,2% no atual.

Em uma cenário sem esses dois políticos, 40% elegeriam quem Lula apoiasse e 38% o candidato apoiado por Bolsonaro. Nesse ponto, a terceira via aparece com 13,1% das intenções de voto e os entrevistados que não sabem responder representam 8,5%.

Para esta pesquisa, 1.232 pessoas responderam ao questionário entre os dias 23 e 24 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

ELEITORES CONFIAM NO EX-PRESIDENTE

Em outro levantamento feito pela Atlas Intel, também encomendado pela CNN Brasil, é possível ver que os eleitores seguem confiando no ex-presidente Jair Bolsonaro mesmo diante das investigações sobre supostas vendas de joias.

Entre os eleitores em geral, 54,3% acreditam que ele cometeu crime. Outros 35,6% dizem que não e 10% não souberam responder. Entre os entrevistados que apoiam Bolsonaro, 98% acredita que ele não cometeu crime nenhum.

O estudo também mostrou que 94% dos que votaram pela reeleição do ex-presidente em 2022, continuam apoiando-o.

Entre os evangélicos, 54% mantêm o apoio e afirmaram que votariam em Bolsonaro novamente. Em relação a renda, 52% dos que ganham mais de 10 salários mínimos também votariam no ex-presidente.

Para este levantamento foram ouvidas 700 pessoas, virtualmente, entre os dias 14 e 15 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de 4 pontos percentuais para mais e para menos.