O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (1º) que o Auxílio Emergencial será prorrogado por mais 4 meses. O valor do benefício será reduzido pra R$ 300 para essas parcelas. Cada trabalhador aprovado no programa terá recebido no final dos pagamentos, R$ 4,2 mil. Sendo cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300. No caso de mães chefes de família o valor dobra.