O presidente Jair Bolsonaro foi, nesta quarta-feira (23), ao Palácio do Planalto, no que é seu primeiro expediente no ambiente de trabalho em 20 dias. Recluso desde que perdeu as eleições no segundo turno contra Lula, Bolsonaro se enclausurou no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, sem se comunicar com apoiadores, a imprensa ou pelas redes sociais.

A última passagem de Bolsonaro pelo Planalto foi em 3 de novembro, quando se encontrou com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). Na ocasião, ele teve uma rápida conversa com o número dois do governo Lula, que estava iniciando os trâmites para um governo de transição. Na agenda de hoje, Bolsonaro tem apenas uma conversa de meia hora com o seu ex-ministro e senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho (PL). O encontro, no entanto, ainda está marcado para acontecer no Palácio da Alvorada.