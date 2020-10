O Presidente Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira (13) leis que alteram o Código de Trânsito Brasileiro. Entre outras mudanças o projeto amplia a validade e número de pontos da CNH. O texto publicado no Diário Oficial da União na madrugada de quarta-feira (14) e as novas regras entram em vigor em 180 dias após a publicação da lei. Uma das principais mudanças feitas no Congresso prevê que em casos de lesões corporal e homicídio causado por motoristas embriagados mesmo sem intenção a pena não poderá ser substituída por outra mais branda, que restringe direitos.

Atualmente a legislação prevê que a prisão pode ser substituída por penas restritivas de direitos se o crime for culposo; sem intenção. Desta forma se o motorista bêbado ou sobre efeito de drogas e causar uma lesão corporal ou até um homicídio a condenação pode ser convertida numa pena alternativa.