Bolsonaro se recupera após cirurgias: “mais uma etapa vencida”

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia, nesta terça-feira (12), ainda em consequência da tentativa de assassinato que sofreu na campanha eleitoral de 2018. A equipe médica foi comandada pelo Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, o mesmo profissional que acompanha Bolsonaro nas cirurgias relacionadas às sequelas do atentando.

Segundo o boletim médico, as cirurgias transcorreram “de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”.

Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF.

A técnica TIF, sigla para “Transoral Incisionless Fundoplication,” é um procedimento médico minimamente invasivo usado para tratar a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e suas complicações, como a esofagite de refluxo.

técnica TIF é projetada para reforçar o esfíncter esofágico inferior, a válvula muscular entre o esôfago e o estômago, a fim de prevenir o refluxo de ácido. O procedimento é realizado através da boca do paciente, sem a necessidade de incisões externas, tornando-o minimamente invasivo e com menos riscos associados.

Uma das vantagens da técnica TIF é que ela é menos invasiva do que a cirurgia tradicional de refluxo, como a fundoplicatura laparoscópica de Nissen, que envolve incisões abdominais. Além disso, muitos pacientes experimentam uma recuperação mais rápida e menos desconforto pós-operatório com a TIF.

Além do procedimento que visou a melhora gastrointestinal, Bolsonaro também foi submetido a septoplastia (desvio de septo), turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uvulopalatofaringoplastia (contra apneia).

O perfil de Bolsonaro publicou uma foto dos procedimentos médicos durante as cirurgias que realizou no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Na frase que acompanha a imagem, o ex-chefe do Executivo disse que as operações nos sistemas digestivo e respiratório representam “mais uma etapa vencida”. A esposa, Michelle, Bolsonaro, também publicou uma imagem do casal após o procedimento.

