Bolsonaro sobre a delação de Cid: ‘Pessoa decente. Não vai inventar nada’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que recebeu com tranquilidade a informação de que o tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, fará delação premiada. Jair Bolsonaro ainda disse que acredita que Cid não falará nada que o “comprometa”.

“O Cid é uma pessoa decente. É bom caráter. Ele não vai inventar nada, até porque o que ele falar, vai ter que comprovar. Há uma intenção de nos ligar ao 8/1 de qualquer forma. E o Cid não tem o que falar no tocante a isso porque não existe ligação nossa com o 8/1. Eu me retraí , fiquei no Palácio da Alvorada dois meses, fui poucas vezes na Presidência. Recebi poucas pessoas”, declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro também disse que ainda tem afeto por Mauro Cid e voltou a dizer que o via como um filho.

“Sempre o tratei como um filho meu. Eu sinto tristeza com o que está acontecendo, né? Eu não queria que ele estivesse nessa situação. E, agora, nos meus dias de reflexão, eu me coloco no lugar do Cid. E eu tenho um pensamento sobre ele: eu pretendo –e brevemente, se Deus quiser– dar um abraço nele. É só isso que eu posso falar”, concluiu.