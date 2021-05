Com respeito e homenagens. Assim foi a chegada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao assentamento Santa Mônica, em Terenos, nesta sexta-feira (14), para a entrega de títulos de propriedades rurais. O deputado estadual Coronel David, também sem partido, recebeu o chefe do Executivo Federal em Mato Grosso do Sul e esteve no evento representando a Assembleia Legislativa.

Além de rever o amigo e aliado político, o parlamentar pôde conferir, de perto e mais uma vez, que assim como ele é comprometido com o Estado, o presidente é comprometido com o país.

“Hoje, com muita alegria representamos a Assembleia Legislativa do nosso Estado, por designação do nosso presidente Paulo Corrêa, na recepção e no evento onde esteve presente mais uma vez aqui no Mato Grosso do Sul o presidente Jair Bolsonaro que veio acompanhado da ministra Tereza Cristina e também do presidente da Caixa Econômica Federal, onde fizeram a entrega de títulos de propriedades aos agricultores, mostrando que o Governo Federal tem um olhar de prioridade para quem produz aqui no país, principalmente os pequenos produtores”, declarou o Coronel David, lembrando que o Estado também recebe o presidente com muito carinho.

Sob aplausos e gritos de “mito”, Bolsonaro declarou que Mato Grosso do Sul faz parte da vida dele. O presidente viveu por três anos em Nioaque, onde atuou como tenente do Exército Brasileiro.

Durante o evento, o presidente ainda ressaltou a importância dos pequenos agricultores para todo o país. “Se vocês do campo tivessem ficado em casa, a exemplo do pessoal engravatado das cidades, as cidades teriam sucumbido”, declarou Bolsonaro.

Conforme a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, com os títulos fundiários entregues hoje no Estado, o governo já contabiliza, 3.296 documentos de titulação definitivas e provisórias emitidos em Mato Grosso do Sul desde 2019.