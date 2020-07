O presidente Jair Bolsonaro informou hoje (7) que seu exame testou positivo para COVID-19. O presidente afirmou que teve febre de 38 graus, mas que a noite a temperatura começou a ceder. Relatou ainda que sentiu mal estar e cansaço. Mas que no momento está bem. Ainda de acordo com Bolsonaro ele tomou hidroxicloroquina, remédio que vem defendo no tratamento do novo coronavírus.“Estou bem, estou normal. Em comparação à ontem, estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas não vou fazê-lo por recomendação médica, mas eu estou muito bem”, afirmou” afirmou Bolsonaro.