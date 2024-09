Bom ambiente de negócios abre caminho para novos negócios e expansão de empreendimentos em MS

Baixo índice de desemprego, alta renda média da população e crescimento econômico acima da média nacional são alguns dos elementos que consolidam Mato Grosso do Sul como um espaço aberto para novos negócios e para a ampliação dos já existentes. Esse foi o cenário destacado pelo governador Eduardo Riedel, na noite de ontem (5), durante o evento de lançamento da expansão do Shopping Campo Grande, administrado pela empresa Allos.

A expectativa da administradora é que o investimento de R$ 216 milhões a ser aportado na expansão amplie o total de 149 lojas do shopping para 300. Isso, obviamente, resulta em maior circulação de dinheiro no mercado e geração de emprego e renda em Campo Grande. Atualmente o shopping é responsável por 2,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

“Ver esse trabalho nos motiva a seguir trabalhando por nosso Estado. Mato Grosso do Sul busca criar um ambiente propício para atrair investimentos, pois acreditamos que é o capital privado que virá a dar condições para as pessoas. Nossa política pública é voltada para atrair esses investimentos. Ano passado registramos o terceiro maior crescimento do país e essa realidade vai permanecer pelo que tem acontecido”, frisa o governador.

Riedel prosseguiu sua fala apontando que o desembarque cada vez maior do investimento privado no Estado dá essa certeza de crescimento contínuo. “São investimento de médio e longo prazo. Passamos ainda por um processo de industrialização, com novas matrizes e cadeias que acabam gerando renda. Tudo isso desagua no varejo, onde estão inseridos os shoppings”.

O governador concluiu sua fala destacando as melhorias em infraestrutura e logística do Estado, os projetos de concessão em estudo e que já foram apresentados na B3, em São Paulo (SP), além da Rota Bioceânica, que abre caminho para o Oceano Pacífico e encurta o trajeto para a Ásia, barateando projetos. “A Rota é uma realidade daqui um ano e meio, e dessa maneira estamos construindo uma realidade diferente para Mato Grosso do Sul”.

Escolha rápida

Fruto de uma recente fusão entre Aliansce Sonae e BR Malls, a Allos decidiu em apenas quatro meses como ocorreria a expansão em Mato Grosso do Sul, período este considerado curto pelo CEO da empresa, Rafael Sales, também presente no evento de lançamento.

“Foi rápido pois é um mercado muito bom, pronto para receber o que vamos trazer”, explica em fala que vai na mesma direção da realidade de ambiente propício para negócios em Campo Grande e todo o Estado. “Esse projeto tem a ver com devolver o que recebemos ao longo de 35 anos aqui. É um projeto da magnitude que Mato Grosso do Sul merece ter, conectando as raízes locais com o que há de melhor no varejo. Estamos aqui para conectar negócios”, concluiu.

Fruto de uma recente fusão entre a Aliansce Sonae e BR Malls, a Allos é o maior grupo do setor de shoppings center do Brasil e possui participação em 47 empreendimentos no país, tendo 70,9% da unidade em Campo Grande. A previsão é que até 2027 a expansão esteja completa, incluindo a adição de três torres corporativas, quatro residencias e um hotel. Hoje, já há duas torres corporativas incorporadas ao empreendimento.

A expectativa da Allos é que o Shopping Campo Grande chegue a uma TIR (Taxa Interna de Retorno) nominal alavancada de 20,8% ao ano, com um VGV (Valor Geral de Vendas) potencial de praticamente R$ 1 bilhão, segundo dados da própria empresa.