BOMBA: GSI havia colocado sigilo de 5 anos em vídeos de atos no Planalto em 8 de janeiro

Os vídeos contendo imagens dos atos radicais que ocorreram no Palácio do Planalto em 8 de janeiro tiveram seu acesso restrito pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Inicialmente, algumas imagens das câmeras de segurança foram divulgadas pelo GSI, mas após uma grande procura pelo material através da Lei de Acesso à Informação, o gabinete impôs um sigilo de 5 anos sobre o conteúdo.

Recentemente, a CNN Brasil divulgou imagens que mostram o então chefe do GSI, general Gonçalves Dias, caminhando tranquilamente pelo Palácio do Planalto enquanto manifestantes atacavam as instalações públicas. As imagens também mostram um agente do GSI conversando e cumprimentando os invasores, enquanto outro funcionário do gabinete entrega água mineral aos manifestantes.

A preocupação do governo com a confidencialidade dessas imagens pode estar relacionada a esse fato. A divulgação das imagens pela CNN Brasil pode revelar detalhes que o governo desejava manter em sigilo.