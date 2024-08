Bombeiro confirma que Nasa Park não tinha o certificado de vistoria atualizado

O condomínio de luxo onde a barragem do lago se rompeu hoje (20) não tinha a licença atualizada, de acordo com os Bombeiros. A água e a lama chegaram a interditar a BR-163 e atingiu casas. “O condomínio está com a licença atrasada. Ou seja, não tinha o documento regular para o funcionamento do lago”, declarou o Tenente Coronel Fabio Pereira Lima, do CBMMS. Segundo informações da corporação, não há vítimas e pelo menos três residências foram atingidas.

Equipes dos Bombeiros estão atuando na vistoria da área e analisando as questões de segurança e possíveis irregularidades. Após 2h do incidente, a BR-163 foi parcialmente liberada, em sistema de Para e Siga.