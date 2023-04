Bombeiro é investigado por estupro

Polícia investiga um bombeiro acusado de estuprar enteada de 11 anos em Campo Grande. Na delegacia a mãe relatou que o militar de quem já estava separada e do relacionamento tiveram uma filha e que possuiam a guarda compartilhada.

No fim do mês de março deste ano, a enteada do militar havia pedido à mãe autorização para dormir na casa do ex-padrasto junto de sua irmã. A mulher não viu problemas e autorizou a ida da menina à casa do bombeiro.

Na casa do militar, a menina ficou na varanda em frente a um cômodo da casa onde funcionava um estúdio de música montado pelo bombeiro onde os dois ficaram conversando. A criança contou que em cima de uma mesa, ela viu várias munições e percebeu que o ex-padrasto estava armado.

O bombeiro estava bebendo quando de repente puxou ela pro seu colo dizendo que a “via como mulher”. E em seguida abusou da menina. A criança conseguiu sair do colo do bombeiro dizendo que ia ao banheiro.

Ele insistiu para ela ficar no colo dele, mas a menina conseguiu fugir e se trancar no quarto com a mãe do militar. Quando retornou para casa, a menina relatou a mãe o ocorrido.

A mãe da menina procurou a delegacia e registrou um B.O por estupro de vulnerável. A menina passou por depoimento especial e foram pedidas medidas protetivas contra o militar.