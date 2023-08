BOMBEIRO MILITAR SOFRE ATAQUE DE INDIVÍDUO ARMADO DE FACA EM FRENTE AO QUARTEL

Campo Grande (MS) – Por volta das 10h de terça-feira (24), a Central de Comunicações, 193, da cidade de Naviraí/MS chamado informando que nas imediações do Posto Stefanello (próximo a Unidade Bombeiro Militar) havia um cidadão em surto psicótico e em posse de uma faca estaria ameaçando as pessoas na rua.

Prontamente a equipe que estava de serviço se dirigiu até a frente do quartel para verificar a situação, onde foi observado o cidadão e constatado a veracidade dos fatos.

O indivíduo ao ver o bombeiro invadiu a unidade, partindo para cima com a faca em punho, sendo que o militar tentou convencê-lo a deixar a faca, porém sem sucesso.

Ao se aproximar do cabo Espinosa no intuito de atingi-lo, o cidadão foi imobilizado e neutralizado pelo SGT Jéffeson.

Diante do cenário, todos os integrantes da guarnição de serviço prestaram o apoio necessário à condução do cidadão até o Hospital Municipal da cidade, ficando aos cuidados médicos.

O bombeiro militar atacado não ficou ferido nem se sabe o real motivo do ataque ou se o indivíduo possui problemas mentais.