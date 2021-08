O Corpo de Bombeiros agiu rápidos e impediram que um incêndio na noite de quarta-feira (18) se alastrasse na Santa Casa de Campo Grande (MS). Segundo as primeiras informações as chamas teriam se iniciado no ar-condicionado. Os militares realizaram o combate as chamas e controlaram as chamas. De acordo com a Santa Casa o local onde ocorreu o princípio de incêndio está em reforma e não há pacientes. Ninguém ficou ferido e não houve necessitada de evacuação do prédio. Técnicos do hospital está analisando as causas e consequências das chamas.