Os Bombeiros foram acionados para conter um incêndio hoje (23) que atingiu a área dos fundos de um salão comercial localizado na Avenida José Heitor de Almeida Camargo em Nova Andradina. O fogo começou numa pequena construção de madeira nos fundos do comércio do depósito.

As chamas se alastraram rapidamente consumindo uma moto que estava no local. A rápida intervenção dos Bombeiros impediu que o incêndio tomasse proporções maiores e atingisse áreas do salão comercial, que abriga escritórios.

Apesar dos danos materiais não houve registro de feridos. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades policiais.