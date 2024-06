Bombeiros combatem incêndios florestais perto da Estrada Parque e em Porto Murtinho

Usando três aeronaves Air Tractor, três helicópteros, caminhões de combate a incêndio e dezenas de camionetes equipadas com kit pick-up, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual, as guarnições de combate a incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul mantém o enfrentamento às chamas em diversas regiões no 1º dia desta semana. Nas localidades onde os focos foram extintos, o monitoramento constante continua, tanto por meio de drones como por imagens de satélite na Sala de Situação, em Campo Grande.

Na madrugada de domingo (26), um intenso incêndio foi contido e apagado nas proximidades do Abobral, próximo à Estrada Parque Pantanal. Equipes especializadas em combate a incêndios florestais foram mobilizadas para a área adjacente, a fim de controlar as chamas de um incêndio detectado pelo centro de monitoramento em Campo Grande por meio de imagens de satélite.

Em outro ponto próximo da Estrada Parque Pantanal, na MS-228, às margens do Rio Areião, um incêndio surgiu também na madrugada. No local, estão empenhadas duas aeronaves Air Tractor do ICMBio e duas guarnições de combate a incêndio florestal, que estão trabalhando conjuntamente.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de MS se deslocou de barco até a região de Maracangalha – após acionamento pelo SCI (Sistema de Comando de Incidente), na Sala de Situação – e segue realizando o combate às chamas.

Combatentes estão a três dias tentando conter incêndio em Porto Murtinho, com o apoio de fazendeiros da região do Barranco Branco. Foi construído um aceiro de 10 km, com largura de 50 metros, e estão sendo realizados ataques diretos e indiretos às chamas, que seguem controladas caminhando para extinção dos focos.

As Bases Avançadas Redário e São Lourenço monitoram um foco de incêndio no Pantanal de Mato Grosso, divisa com Mato Grosso do Sul. O incêndio no estado vizinho perdura naquela região há meses.

Já na área norte de Corumbá, os bombeiros seguem combatendo as chamas. Duas aeronaves Air Tractor estão trabalhando na região do linhão de energia em conjunto com o PrevFogo, para impedir que as chamas atinjam a rede de energia elétrica.

Na noite de sexta-feira (22/06) foram dispostas mais duasGuarnições de Combate a Incêndio Florestal, deslocados da capital Campo Grande com 2 caminhões (um Auto Tanque e um Auto Bomba Tanque Florestal) para ajudar nos combates às queimadas em Corumbá. As duas guarnições estão trabalhando nos focos da rodovia BR-262, próximo à ponte sobre o Rio Paraguai, somando esforços com os militares que já estavam no local.

A orientação do Corpo de Bombeiros Militar é para quem se deparar com fumaça em rodovias e estradas acionar a corporação pelo número 193 (chamada gratuita) e redobrar a atenção. Se a visibilidade estiver comprometida, o ideal é esperar em local seguro e não cruzar ou passar pela fumaça, para evitar acidentes.