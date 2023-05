Bombeiros Militares participam de Curso de Operador de Retroescavadeira

Doze bombeiros militares participaram de um Curso de Formação de Operador de Retroescavadeira. O objetivo do curso foi o de capacitar os militares para atuar em grandes sinistros, onde há a necessidade de movimentação de escombros em incêndios ou em estruturas colapsadas.

A capacitação foi realizada na semana passada e ministrada por uma equipe da Águas Guariroba. Teve carga horária de 24 horas, sendo 12 horas teóricas e 12 horas de prática.

Esse tipo de treinamento se configura em uma resposta rápida na rotina operacional do Corpo de Bombeiros Militar, ficando uma retroescavadeira à disposição na base do Quartel da Costa e Silva, com um operador de sobreaviso para os acionamentos.