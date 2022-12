Foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro a 8ª edição da Bonito 21K, que reuniu mais de 2 mil atletas de todo o Brasil para provas de corrida de rua e ciclismo de estrada e movimentou cerca de 6 mil pessoas na cidade. Conhecido por ser pioneiro, depois de ter a primeira meia maratona homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em Mato Grosso do Sul, neste ano o evento foi o primeiro de Bonito com meta lixo zero, com mais de uma tonelada de lixo recolhido e tratado pela startup Ciclo Azul. Com o sucesso obtido neste ano, já foi confirmada a próxima edição da Bonito 21K em 2023, novamente no primeiro fim de semana de dezembro.

No sábado, aconteceram as provas de corrida, com percursos de 5 km, 10 km e meia maratona, modalidades masculina e feminina. Ao todo, foram 18 árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams) acompanhando as provas em pontos estratégicos e certificando que tudo saísse dentro do planejado. No domingo, logo pela manhã, foram realizadas as provas de ciclismo, com percursos de 53 km e 121 km nas categorias feminina e masculina, divididas entre modalidades speed e MTB (mountain bike).

Por ser realizada em um dos mais visitados destinos de ecoturismo do Brasil e do mundo, a Bonito 21K aliou a prática esportiva com a preservação do meio ambiente. Por meio de uma parceria com a startup Ciclo Azul, todo o lixo, tanto do percurso da prova quanto da Praça da Liberdade, onde aconteceram as largadas, foi recolhido e tratado, com a maior parte dele indo para a reciclagem e o restante recebendo destinação adequada.