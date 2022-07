Começa hoje, a partir das 19 horas, a 1ª Copa Regional de Futebol Society de Bonito, na Arena Poliesportiva, localizada ao lado do Ginásio de Esportes, na Avenida Eron do Couto, na Vila Marambaia. A competição contará com equipes do município e das cidades vizinhas, como Bodoquena, Jardim, Nioaque, Bela Vista e Guia Lopes da Laguna e mais de 550 atletas.

A Copa será disputada em sete categorias sendo dois no adulto, uma masculina e uma feminina e cinco nas categorias de base, Sub-06,Sub-08, Sub-10, Sub-12 e Sub-15.

Na primeira semana as rodadas serão na categoria Adulto Masculino, com 20 equipes dividas em cinco grupos. Nas semanas seguintes serão disputadas também as categorias adulto feminina e categorias de base. Os jogos acontecerão na Arena sintética, de segunda a sexta, a partir das 19 horas.

Serão 300 atletas na categorias adulto e mais de 250 crianças nas categorias de base. A Copa de futebol Society é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Rodada inicial

Arquitetura Perez “B” X ICP FC

Rincão Bonito “A” X Meninos da Fé FC

Equipes participante no adulto masculino.

1-Sapataria e Selaria Nabileque

2- Leão de Judá FC – Jardim -MS

3- Pit-Stop Sport Club –

4- Bar do Chimbica

5- Arquitetura Peres A

6- Arquitetura Peres B

7- Marmoraria Diniz

8- Rincão Bonito A

9- PSF FC

10-Apegos EC

11- Rincão Bonito B

12- Rincão Bonito C

13- Meninos da Fé FC

14- Amigos do Moscão

15- Shopkar

16- Marambas FC 17-Celtics

18- Futuros Talentos

19- ICP FC

20- Bela Vista MS

Equipes Participantes Adulto Feminino.

1-Palestra

2- Rincão Bonito

3- BFC

4- Bela Vista

5- Guia Lopes

6-Bodoquena

Nas categorias de base confirmaram presença as equipes das Escolinhas Gol Bonito, Escolinha do Esporte Clube União, Escolinha de Bela Vista , Escolinha de Bodoquena e Escolinhas de Nioaque.