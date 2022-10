O atleta Roberto Giovane Pellin representou Bonito e Mato Grosso do Sul na Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem, realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ), entre os dias 18 e 23 de outubro e conquistou o segundo lugar do pódio na disputa de velocidade.

Roberto Pellin mais conhecido como Betão, é paratleta e praticante da modalidade de canoagem, estando entre os melhores paracanoista do Brasil dentro da sua modalidade. “Além de ser uma inspiração para muitos, demonstrando sua garra e superação, Betão vem conquistando muitos título na sua carreira, se sua categoria já fosse olímpica certamente já teria subido no alto do podium olímpico”, afirma o secretário Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro.

O atleta conta com o apoio da Fundesporte e da Secretaria Municipal de Esportes de Bonito, que contribui com o deslocamento semanal do atleta até o local de treinamento(Praia da Figueira) e também com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito para suporte na logística e deslocamento até os eventos e competições.

” Gostaria de Parabenizar o Betão pelo seu esforço, foco e determinação, estando ao meu alcance ele sabe que pode sempre contar comigo e com nosso prefeito Josmail Rodrigues durante sua trajetória vitoriosa”, completa Marcelo.