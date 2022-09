No decorrer do mês de agosto os Centros de Educação Infantil desenvolveram os Projeto Feira Literária e Folclore projetos estes, que fazem parte do calendário da Educação Infantil do município.

É através da contação de histórias que a criança desenvolve a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. A criança aprende brincando em um mundo de imaginação, sonhos e fantasias. A literatura infantil influencia a criança na sua aprendizagem tornando-a leitora da sua realidade.

Os centros de educação Infantil, da rede municipal de ensino, realizaram entre os dias 22 e 31 de agosto, o encerramento dos Projetos Feira Literária e Folclore, com a presença das famílias nas instituições para apreciação dos trabalhos realizados pelas crianças e apresentações de teatros dos contos literários, cantigas de roda.

Incentivar as famílias a participar das apresentações e exposições dos trabalhos das crianças é uma maneira de facilitar a aprendizagem, pois as crianças se sentem apoiadas e veem a escola como um ambiente familiar e seguro.

“Quando família e escola educam com os mesmos critérios, as diferenças entre os dois ambientes se reduzem, e quem ganha é a criança”, frase de Andrea Amaral.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC parabeniza as diretoras, coordenadoras, professoras que se dedicaram com a realização desse evento, confeccionando os matérias, organizando os espaços, ensaiando as crianças, às crianças que atuaram de maneira brilhante, demonstrando toda sua alegria e entusiasmo em participar das apresentações, e as famílias que compareceram para apreciar as apresentações e trabalhos dos seus filhos.

“O futuro de uma criança começa a ser desenhado no ambiente familiar, principalmente ao longo da primeira infância. Por isso, seguindo os rumos apontados pela Política Nacional de Alfabetização (PNA), o Ministério da Educação lançou o programa Conta pra Mim, que tem como objetivo a ampla promoção da Literacia Familiar. Afinal, a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da escrita começa em casa, na convivência entre pais e filhos”.