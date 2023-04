BONITO: Curso de Atendimento e Encantamento para garçons, bares e restaurantes capacita 11 profissionais

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e do SENAC, ofertou o curso “Atendimento e Encantamento para Garçons, Bares e Restaurantes”, entre os dias 10 a 14 de abril, como parte do Programa de Qualificação para o Turismo, dentro do Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito.

No total, 11 alunos participaram do curso, com objetivo de aperfeiçoar o trabalho do profissional que atua com atendimento ao cliente interno e externo, identificando e averiguando suas necessidades e lacunas de formação, a fim de oferecer conhecimento para atendê-las e com isso poder desempenhar o seu trabalho com eficácia e prezando sempre pela qualidade no atendimento.

Juliane Salvadori, secretária de Turismo, Indústria e Comércio, ressaltou a importância do Programa de Qualificação para o Turismo no fortalecimento do mercado local, por meio da qualificação da mão de obra, gerando oportunidade para os jovens que estão a procura do primeiro emprego. “Estamos tendo ótimos resultados, muitos dos participantes já saem do curso empregados. Eu aproveito e reforço meu agradecimento a todos os empresários que abriram as portas de seus estabelecimentos durante os dias do curso, oferecendo o espaço para as aulas práticas e também aos que acreditam no nosso trabalho e oferecem uma oportunidade de emprego para os nossos alunos”, completou.

O prefeito Josmail Rodrigues também reforçou a necessidade de qualificação e importância de aproveitar as oportunidades. “No nosso município temos muitos jovens dispostos a trabalhar, com vontade de aprender e os cursos ofertados são uma excelente oportunidade para isso. Neste ano ainda teremos o curso de ‘Vendas: Atendimento, Propósito e Benefício’. Então eu acredito que o município só tem a ganhar, seja com o profissional qualificado, seja com o serviço melhor ofertado”, disse.

O Programa de Qualificação para o Turismo foi criado em 2022 pela Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio em parceria com diversas instituições. Para maiores informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas ligar no telefones: 992089197 e 32552160.