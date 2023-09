Bonito é eleita pela 16ª vez como melhor destino de ecoturismo do Brasil

Conhecido como “Capital do Ecoturismo”, o município de Bonito (MS) foi eleito pela 16ª vez como o melhor destino de ecoturismo do Brasil pela revista Viagem e Turismo Editora Abril.

O diretor-presidente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, reforçou que a região de Bonito é um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil pelas boas práticas adotadas pelo destino e pela capacidade que tem de manter a conservação dos seus atrativos naturais, com controle de capacidade de carga e o SGS (Sistema de Gestão de Segurança).

Além de ser prestigiada nacionalmente, Bonito também foi reconhecida, em nível mundial, como um dos melhores destinos de ecoturismo/turismo sustentável do mundo. Em 2013, recebeu o prêmio Responsible Tourism Awards (Melhor Destino de Turismo Responsável do Mundo, em português) durante o World Travel Market (WTM), sediado em Londres, um dos mais expressivos eventos de turismo mundial.

Na semana passada, Bonito representou o Brasil no Adventure Travel World Summit (Cúpula Mundial de Viagens de Aventura, em português), de 11 a 14 de setembro de 2023, no Sapporo Convention Center, em Hokkaido, Japão. O evento abrange os temas de ecoturismo e turismo de aventura e é um dos mais importantes e reconhecidos a nível mundial. É a segunda vez consecutiva que o Estado participa deste evento.

Bonito também recebeu certificado internacional de 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do mundo, emitido pela Organização Internacional Green Initiative, do PAÍS XXXX. De acordo com o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, apresentar Mato Grosso do Sul para o mundo é uma maneira de atrair turistas estrangeiros para o Estado.

Para o diretor-presidente da Fundtur-MS, é um momento fundamental, pois o Estado terá a oportunidade de apresentar o turismo de Mato Grosso do Sul e participar do Marketplace com operadores internacionais, trocar experiências, fazer networking, participar das palestras e consolidar o Estado como um importante player da comunidade do ecoturismo mundial.

Ele completou que o objetivo é trabalharmos cada vez mais para fortalecer a imagem e aumentar o número de turistas estrangeiros que vem para Mato Grosso do Sul.

Bruno Wendling acrescentou que estará junto com a Embratur, que vai fortalecer a imagem do Brasil como um destino de natureza e, mais uma vez, Mato Grosso do Sul será o principal destino neste evento que conta com a participação de operadores de turismo, jornalistas especializados, destinos internacionais e dezenas de países.