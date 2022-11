A 18ª edição do Festival da Guavira de Bonito, marcou a ‘maioridade’ do evento em grande estilo. Foram dois dias de programação cultural, com cantores de renome nacional e regional, que reuniram cerca de 4 mil pessoas na Praça da Liberdade entre os dias 25 e 26 de novembro de 2022, segundo estimativas da Guarda Municipal e Policia Militar, que garantiram a segurança do evento.

Um dos destaques da edição, o cantor e ator Guito, famoso por interpretar o personagem Tibério na Novela Pantanal, atraiu um publico considerável na sexta-feira (25), que também dançou ao som do rock da banda bonitense Mataguew e curtiu o teatro Navegantes.

No sábado (26) a dupla sertaneja Alex e Yvan bateu recorde de público do Festival, com mais de 2 mil pessoas na Praça da Liberdade. Antes deles, o grupo Festeiros do MS também se apresentou. O último dia do evento ainda ficou marcado pelo concurso da Maior Guavira de Bonito, com grande participação popular e premiação de R$ 1 mil, divididos entre 1º, 2º e 3º lugar.