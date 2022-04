Os moradores do Residencial das Palmeiras, popularmente conhecido como Loteamento do Misael, deram mais um passo em direção a regularização de seus imóveis. Em reunião com a Prefeitura de Bonito, Ministério Público, vereadores e o proprietário do local, se reuniram na noite de segunda-feira (4), para a apresentação dos projetos e valores para a implantação do asfalto e drenagem, que será rateado entre as partes.

“O valor aproximado do projeto de pavimentação do bairro será de R$ 1,7 milhão, divididos entre o Misael, que assume 33%, moradores assumem mais 33%, e a prefeitura de Bonito assume os 34%. O percentual dos moradores será divido entre todos os lotes e poderá ser parcelado”, detalhou o Arquiteto da prefeitura, Carlos Sanches.

O prefeito Josmail Rodrigues também reforçou a importância da regularização. “Sabemos que é difícil assumir compromissos desse tipo, mas é importante todos entenderem que esse valor será para a regularização da sua casa e que é a última oportunidade que terão de resolver a situação. Estamos todos, prefeitura, MP, Câmara e os proprietários com um único objetivo: resolver a situação. Para isso precisamos do envolvimento de todos. Se não fizermos isso agora, vocês provavelmente não conseguirão fazer em outra ocasião. Entendam que é um investimento que estão fazendo, com a documentação, as casas de vocês serão valorizadas, ainda mais com o asfalto da rodovia, onde a entrada da cidade vai mudar para a frente do loteamento”, disse.

O Ministério Público, representando pelo promotor Alexandre Estuque, também se manifestou favorável a regularização, não apenas do Loteamento do Misael, como da área pertencente ao ‘Fiinho’ e ao “Claytinho”.