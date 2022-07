Um dos principais destinos de ecoturismo do País, Bonito sediará, entre os dias 7 e 10 de setembro, o Brasil Ride Warm Up 2022 – Maratona das Araras.

A competição esportiva reunirá mais de 1.500 ciclistas de 36 países, lançado oficialmente terça-feira (28), na Governadoria, com a participação do governador Reinaldo Azambuja.

“Trazer um evento dessa magnitude para Mato Grosso do Sul é uma conquista. O Brasil Ride é uma das maiores competições de ciclismo do mundo e incentivará o turismo e o esporte, e apoiar esse evento através da Fundesporte [Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul] é um compromisso do governo”, destacou Reinaldo.

A Brasil Ride Warm Up 2022 etapa Bonito terá a primeira prova de Gravel Bike do Brasil, categoria recente no País que tem conquistado ciclistas iniciantes e veteranos. O diferencial são as bicicletas que apresentam geometria e configuração para desempenho tanto no asfalto quanto em trilhas.

O prefeito Josmail Rodrigues, acredita no sucesso da prova e da entrada de Bonito no circuito do esporte. “A expectativa é fazer da cidade o melhor destino de bike em um dos maiores eventos da categoria no Brasil, estamos prontos para receber os atletas e turistas”, falou.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo, a realização da prova reforça Mato Grosso do Sul como rota dos grandes eventos nacionais.

Participaram do lançamento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, deputado Herculano Borges; o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha; e o secretário-adjunto de Estado de Educação, Edio de Castro.

COMPETIÇÃO

Brasil Ride Warm Up 2022 será realizado numa rota envolta por águas cristalinas, cachoeiras, grutas, trilhas em três dias de prova em uma verdadeira imersão de 163 km na natureza da região de Bonito.

Na primeira etapa, no dia 8 de setembro, o percurso será de 27 km. No dia 9 serão 67 km e no dia 10 será disputada a Maratona das Araras, a reta final de 69 km.

Os competidores poderão escolher entre três opções de prova, desenvolvidas para atender a todos os atletas, inclusive crianças.