Bonito participa da 18ª edição do Festival das Cataratas

Com estande próprio, Bonito reuniu o trade turístico, entre eles empresários e agentes de viagens, para divulgação e promoção do destino. A feira ocorreu no período de 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2023, no Rafain Palace Hotel & Convention Center, Foz do Iguaçu/PR.

A escolha da feira e a compra do estande foi feita através das reuniões do Conselho Municipal de Turismo, discutido as vantagens e desvantagens da participação, seguindo as metas estabelecidas no Plano Estratégico de Marketing.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, a promoção turística de Bonito é algo prioritária de nossa gestão. Na semana anterior estávamos no Paraguai e na sequência já fomos à Foz do Iguaçu/PR, participar deste importante evento.

A Secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, destacou que o Festival das Cataratas é um evento consolidado no calendário e por ser realizado em Foz do Iguaçu/PR é um mercado estratégico para a promoção de nossa cidade.

“Ficamos felizes em participar e agradecemos a oportunidade que nos foi dada através da SECTUR e COMTUR, em levar o nome de Bonito ao Festival, potencializando nossos contatos com operadoras e parceiros.” destacou a empresária Thayanni Ribeiro Moraes, proprietária do atrativo turístico Recanto do Peão.

A programação do evento incluía rodadas de negócios para agentes de viagens e representantes comerciais, além de palestras e seminários. A feira é realizado anualmente em Foz do Iguaçu e o Festival das Cataratas já se consolidou como um dos eventos de turismo mais importantes do Brasil e da América Latina. O Foco é voltado para o desenvolvimento do turismo, da economia, da geração de ideias, oportunidades de negócios, troca de experiências e soluções sustentáveis.

“Como empresário, participo do Festival das Cataratas há 7 anos, mas de fato estar com nosso estande de Bonito – um destino incomparável – foi fantástico, ver a presença de muitas agências e operadoras em nosso espaço, com destaque para a Sectur e Comtur no podcast do qual participamos. Atendemos dezenas de agências, inclusive sem receptivos locais, o que pode ampliar, e muito, o fluxo de turistas para o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil.”, comentou o empresário Marco Antonio Tiago, proprietário da M26 Assessoria.

Nesse ano a feira reuniu 8.000 mil participantes e contou com a forte presença do público paraguaio que inclusive tinham estandes ao longo da feira. A participação teve como objetivo principal fomentar a geração de negócios, o incremento de empresas, o desenvolvimento sustentável, a disseminação de ciência e tecnologia e de novas técnicas de gestão em Turismo, impactando positivamente toda a cadeia produtiva do turismo.