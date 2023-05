BONITO: Prefeito Josmail Rodrigues participa da posse de Rose Modesto a superintendente da Sudeco

O prefeito Josmail Rodrigues participou na manhã desta quarta-feira (17), da solenidade de posse da ex-deputada federal, Rose Modesto, ao cargo de superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em Brasília.

Criada originalmente em 1967 para substituir a Fundação Brasil Central, a Sudeco é responsável por definir objetivos, metas econômicas e sociais, a elaboração de um plano de desenvolvimento e a formulação de programas e ações com outros órgãos do governo federal, para o crescimento da região Centro-Oeste.

Além disso, a Sudeco promove também o desenvolvimento regional de forma includente e sustentável, trazendo alternativas na promoção do desenvolvimento do Centro-Oeste e no relacionamento do governo federal com estados e municípios, além de atender as necessidades da região e produzir resultados efetivos no combate às suas disparidades.

O seu plano estratégico se consolida como um processo de mudança que articula o aumento da competitividade da economia, a elevação da qualidade de vida da população e a conservação ambiental.

“É uma alegria participar desse momento tão importante, a posse da primeira mulher como superintendente da Sudeco. Quero parabenizar a Rose Modesto que sempre mostrou competência como gestora, muito sucesso.” disse o prefeito Josmail.

Entre seus vetores estratégicos destacam-se:

Melhoria da educação;

Fortalecimento do sistema de pesquisa e desenvolvimento;

Ampliação da infraestrutura social, urbana e econômica;

Diversificação das cadeias produtivas.

Com sede em Brasília, a autarquia atua nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.