BONITO: Prefeitura convoca contemplados com casas do rodoanel para sorteio de quadras e lotes

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), com apoio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), convoca todos os moradores da Rotatória da Vila Machado, que serão contemplados com as casas do rodoanel, para participara do sorteio de quadras e lotes, que será realizada nesta sexta-feira (28) na Câmara Municipal de Bonito, ás 8h30.

Ao todo, são 60 imóveis, que já estão finalizadas e devem ser liberadas aos moradores no próximo mês, após conclusão das obras de infraestrutura (drenagem e pavimentação), que estão realizadas pela Prefeitura de Bonito.

“A entrega dessas casas marca o início de um sonho da população bonitenses, porque após a remoção das famílias do local, poderemos dar início a construção do rodoanel da nossa cidade e tirar os veículos pesados do centro de Bonito. Agradeço muito ao ex-governador Reinaldo Azambuja e ao atual governador Eduardo Riedel, que na época era nosso secretário de Infraestrutura, que ajudaram a construir isso”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.