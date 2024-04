BONITO: Prefeitura e Banco do Brasil assinam contrato de R$ 30 milhões para investimentos em infraestrutura.

A Prefeitura de Bonito e o Banco do Brasil assinam nesta quarta-feira (10) contrato no valor de R$ 30 milhões, por meio do Programa Eficiência Municipal, para investimentos em infraestrutura urbana no município, com foco no recapeamento e pavimentação de vias.

O Programa Eficiência Municipal é uma linha de crédito voltada aos municípios para apoiar a aquisição de bens e serviços ou financiar projetos de investimentos e permite a ampliação da capacidade de investimentos da administração municipal, contribuindo para atender à crescente demanda da sociedade por melhorias na prestação de serviços e maior eficiência na gestão pública, podendo ser contratado para investimentos nas áreas de: destinada a obras eficiência energética e energia renovável, geração distribuída, iluminação publica, infraestrutura viária e mobilidade urbana, tratamento de resíduos, agricultura, cultura, defesa civil, educação, esporte, modernização, da gestão, lazer, limpeza pública, meio ambiente, saúde, segurança pública, vigilância sanitária, inovação e desenvolvimento.

O financiamento foi autorizado pela Câmara Municipal de Bonito, por meio da Lei Municipal nº 1.681, de 03 de Maio de 2023 e Lei Municipal nº 1.655, de 27 de setembro de 2022.

A assinatura do contrato será realizada na Câmara Municipal de Bonito, às 15h30 desta quarta-feira (10).