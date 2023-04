BONITO: Prefeitura e IASB assinam termo de fomento para fortalecimento do projeto Águas

A Prefeitura Municipal e o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB) assinaram nesta terça-feira (25) um termo de fomento para repasse repasse financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente, visando o pagamento da equipe técnica para a execução do Projeto de Conservação do Solo – ‘Águas de Bonito’.

O Executivo Municipal já havia cedido maquinários e equipamentos para ações mitigadoras em áreas cruciais para a manutenção da biodiversidade e equilíbrio nos cursos hídricos do município, na região do Rio Mimoso e agora ajudará no custeio dos operadores.

“Com a parceria será possível ampliar as ações já realizadas pelo projeto, garantindo maiores impactos positivos em prol do meio ambiente do nosso município. Bonito vive um momento fantástico, os dois setores estão muito alinhados, proprietário rural e atrativo turístico trabalhando juntos e essa parceira só fortalece ainda mais o projeto”, disse o diretor do Instituto, João Gomes da Silva.

“A única coisa que vou pedir para vocês: eu não quero máquina parada! Vamos garantir a manutenção desses maquinários, o combustível e pagamento da equipe técnica e vocês garantem aplicação do projeto. Quero parabenizar vocês por tudo que já fizeram até aqui e agora vamos impulsionar esses trabalhos”, reforçou o prefeito Josmail Rodrigues.

O Projeto Águas de Bonito é uma ação conjunta do IMASUL, IASB, Ministério Público Estadual e Sindicato Rural de Bonito e tem a parceria da Prefeitura de Bonito e Cultivar MS, além do apoio da Edem Agrominerais, SOS Pantanal, Grupo Rio da Prata, Grupo G4 – Irmãos Matzenbacher, Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água, Fazenda Princesinha, empresários locais e produtores rurais.