A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai licitar cinco novos médicos para atender as demandas do município. O pregão acontece nesta sexta-feira (23) para a contratação de um Clínico Geral, um Cardiologista, um Neurologista, um Psiquiatra e um Médico do Trabalho.

O Clínico Geral ficará lotado na Unidade de Saúde da Família do Centro, enquanto as demais especialidades atenderão no UBS Padre José Ferreiro.

Após licitação, a Secretaria de Saúde fará o calendário de atendimentos, que será divulgado nas redes oficias do município.