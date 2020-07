Bonito reabriu as portas de seus passeios e rede de hotelaria nesta quarta-feira, dia 1º de julho, após mais de 2 meses fechados. O município sobrevive quase inteiramente do turismo nacional, regional e internacional, e foi um dos locais mais estóicos no fechamento logo no começo da pandemia. O resultado é uma reabertura com 7 protocolos de segurança e higiene contra o COVID-19, que nesta quinta-feira (2) já começam a ser aplicados com veemência.