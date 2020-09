O BOPE foi acionado no inicio da tarde desta sexta-feira (4) para negociar a rendição de um homem que após adentrar uma lanchonete Rico’s Lanches fez uma mulher refém no RJ. Alguns funcionários fugiram pulando o balcão do estabelecimento. Segundo a Major da PM Marliza Neves o autor possui passagens pela polícia. A vítima apresenta um ferimento no pescoço, mas aparentemente bem. O criminoso a mantém com uma faca no pescoço. De acordo com familiares o suspeito e a vítima já tiveram um relacionamento. Foi informado que ele é alcoólatra e tem uma passagem pela polícia pela Lei Maria da Penha.