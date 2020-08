Equipes do BOPE negociam nesta quinta-feira (27), a rendição de bandidos que fazem de refém uma família no Complexo do São Carlos/RJ. O local, na Rua Maia de Lacerda é próximo ao Complexo de Favelas do São Carlos, onde desde quarta-feira (26), há uma guerra entre traficantes rivais. Com a chegada da Polícia os criminosos fugiram. E pelo menos dois invadiram um imóvel fazendo de reféns seus moradores. Um dos meliantes já entrou em contato com familiares para que ele se entregue em segurança. O coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, está no local. Uma outra família na madrugada de hoje já havia sido feita de refém por um homem por cerca de 5 horas. Ele se entregou e foi preso.