O BOPE estará realizando esta semana palestras para os alunos-soldados da PM de MS. As palestras tem como objetivo a apresentação do batalhão, contar um pouco de sua história, as atividades desempenhadas, as equipes que o compõem, cursos e instruções realizados. Além disso, o encontro visa a aproximação dos alunos com a atividade policial militar possibilitando também sanar algumas dúvidas sobre o cotidiano dos policiais ou outras atividades do batalhão. Dez pelotões irão participar da palestra, sendo um pelotão no período da manhã e outro à tarde.