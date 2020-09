PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Benjamim André Salinas Isea (37) foi executado na noite de quinta-feira (3) em sua borracharia que funciona nas proximidades do Posto Divisa da cidade. De acordo com as testemunhas que estavam no local na hora do crime o autor chegou a pé e disparou 15 tiros de pistola 9mm contra o borracheiro. Ele veio a óbito antes do socorro chegar. A Perícia esteve no local realizando os trabalhos de praxe. A Policia investiga o homicídio.