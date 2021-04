Um borracheiro de 51 anos foi preso nesta quinta-feira (15), após ferir com um tiro nas nádegas uma mulher que estava em frente ao seu estabelecimento no bairro Nashiville, em Capo Grande. Em depoimento, o borracheiro contou que estava em casa que fica no mesmo local de seu trabalho quando por volta da 1 hora da madrugada de quinta (15) o seu padrão de energia foi desligado e ele teria ouvido vozes do lado de fora. Ele também disse que havia cerca de oito pessoas na frente de sua casa e ele queria acabar com a baderna, momento em que pegou a sua espingarda e efetuou o disparo em direção ao portão. Uma mulher que estava do outro lado foi atingida nas nádegas e levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário. Ele ainda disse que comprou a espingarda há 1 ano e que pagou pela arma R$ 500, e que a usava para caçar, mas que não tinha porte e nem licença. Ele foi levado para a delegacia e passa por audiência de custódia nesta sexta-feira (16).