Botafogo empata com a LDU pela Sul-Americana em noite de muitos erros

Com dificuldades para propor o jogo diante de um adversário retraído, o Botafogo não conseguiu sair do 0 a 0 com a LDU-EQU, no Nilton Santos, nesta quinta-feira. Mais do que a atuação ruim em casa, o time de Luís Castro perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo A da Sul-Americana.

A LDU, que jogou pelo empate, volta para Quito com a liderança do grupo, com sete pontos. O Botafogo, com cinco, está na segunda posição e terá que buscar pontos fora de casa no returno.

Pela Sul-Americana, os times voltam a campo no fim de maio. A LDU visita o Magallanes, no Chile, no dia 23. O Botafogo vai ao Peru enfrentar o César Vallejo no dia 25. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro joga neste domingo, contra o Atlético-MG no Nilton Santos, defendendo a liderança da tabela.

Muitos erros e apenas duas finalizações

Lucas Perri e Alexander Domínguez foram meros espectadores na primeira etapa, cada um fazendo uma única defesa, aos 35 e 26 minutos, respectivamente. A tímida participação dos goleiros evidencia as dificuldades dos times na construção das jogadas.

Por outro lado, foram os muitos os passes errados: 25 do Botafogo e 30 da LDU. Assim, o primeiro tempo foi de pouca emoção no Nilton Santos.

A baixa produção ofensiva do time de Luís Castro passou muito mais pelos erros de Luis Henrique, Sauer e companhia do que por uma atuação brilhante dos equatorianos, que, visivelmente, estavam confortáveis com o empate.

Mesmo assim, o Botafogo voltou sem mudanças após o intervalo e, apesar de um ímpeto maior, passou os primeiros 18 minutos sem ameaçar o goleiro adversário.

Dupla titular é acionada por Luís Castro

Foi só depois da LDU assustar em escanteio, obrigando Lucas Perri a fazer grande defesa, que Luís Castro mexeu no time, acionando os titulares Victor Sá e Júnior Santos nos lugares de Luis Henrique e Gustavo Sauer, que não aproveitaram as oportunidades. Lucas Fernandes entrou logo em seguida.

Especialmente com Victor Sá pelo lado esquerdo, o Botafogo passou a ser mais perigoso, mas seguiu errando demais. Enquanto isso, a LDU não teve vergonha de valorizar cada tiro de meta. Com a complacência do árbitro, o goleiro Domínguez só foi receber o cartão amarelo aos 26 minutos.

Lucas Perri evita o pior, e LDU vibra!

O Botafogo se lançou ao campo a partir dos 35 minutos e, com os erros lá na frente, passou a contar com Lucas Perri. Com a LDU saindo no contra-ataque, o goleiro fez três boas defesas em sequência, evitando o gol rival em finalizações perigosas de Alvarado, Angel Gonzaléz e e Sebastian González.

No fim, o Botafogo abusou das bolas levantadas na área adversária — nenhuma com sucesso. Melhor para a LDU, que sustentou a pressão e vibrou com o empate fora de casa.

Botafogo 0 x 0 LDU

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa (Lucas Fernandes), Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares – Técnico: Luís Castro.

LDU: Alexander Domínguez; Quintero, Mina (Angel González), Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Sebastián González (Olmedo), Zambrano, Jhojan Julio e Alexander Alvarado (Ramírez); José Ángulo (Alzugaray) – Técnico: Luís Zubeldía.

Cartão amarelo: Jhojan Julio, Alexander Domínguez, Alvarado, Angel González, Quintero e Leonel Quiñonez (LDU)

Público: 23.647 pagantes / 25.018 presentes

Renda: R$ 1.057.038

Motivo: Terceira rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana

Data e horário: 4 de maio de 2023, às 21h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailosky (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

Árbitro de vídeo: Silvio Trucco (ARG)