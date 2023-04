Botafogo ganha concorrência da Espanha por James Rodríguez

O sonho do Botafogo de contar com o meia colombiano James Rodríguez pode não se concretizar. O clube, que oficializou uma proposta pelo jogador, agora observa os próximos passos distantes e a confiança em tê-lo diminui a cada dia.

Isto porque, o jogador recebeu algumas sondagens do futebol espanhol e do Besiktas, da Turquia. Entretanto, a vontade de James é atuar novamente na Espanha, onde passou pelo Real Madrid.

Desde que rescindiu seu vínculo com o Olympiacos, James Rodríguez está em Madri, onde segue com trabalho físicos. Oficialmente, o jogador recebeu contato apenas do Botafogo e do futebol turco.

Empresários ligados a clubes espanhóis entraram em contato com a GEstifute, que cuida da carreira do jogador, para saber a disponibilidade do atleta. Prontamente, o colombiano acenou positivamente para continuar no país.

O Botafogo mantém os pés no chão e espera pelo desfecho. John Textor, que é fã do jogador, já afirmou que o que está dentro do orçamento da SAF será oferecido, mas promete não fazer loucuras e nem entrar em leilão pelo craque colombiano.

O River Plate, da Argentina, foi outro que se mostrou interessado, mas se assustou com os valores. A pedida do jogador ultrapassa a casa de R$ 1 milhão.

A passagem de James na Grécia foi abaixo do esperado, com 22 partidas apenas, cinco gols e seis assistências.