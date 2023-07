Botafogo goleia Coritiba e abre vantagem de 12 ponto no Campeonato Brasileiro

O Botafogo fez 4 a 1 no Coritiba e garantiu 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, cehgando aos 43 pontos na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado garantiu ao técnico Bruno Lage a primeira vitória no comando da equipe neste domingo (30). Gustavo Sauer e Tiquinho Soares marcaram para o Glorioso. Bruno Gomes descontou para o Coxa.

Lage foi anunciado pelo Botafogo no dia 9 de julho. Suas duas primeiras partidas, contra Patronato e Santos, terminaram empatadas por 1 a 1 e 2 a 2 respectivamente.

A equipe alvinegra volta a campo pela Sul-Americana contra o Guarani na próxima segunda-feira. No próximo domingo o Coxa encara o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Jogo

Mesmo com alguns sustos, o Botafogo teve o controle da posse de bola, tentou ditar o ritmo do jogo diante de um Coritiba fechado e focado no contra-ataque. As principais jogadas alvinegras saem pelo lado esquerdo, com Victor Sá.

O Coxa marcou forte, mas sem deixar de atacar durante as recuperações de bola, acelerando a transição, principalmente com cruzamentos longos em busca de Diogo Oliveira ou Robson.

O início da segunda etapa foi reflexo da primeira, com o Botafogo atacando e conseguindo marcar nos primeiros minutos, mas com o Coxa, já sem ímpeto, se fechando para evitar uma goleada ainda maior.

As entradas de Júnior Santos e Janderson no segundo tempo deram mais folego ao Botafogo que, embora não tenha conseguido ampliar, proporcionou perigo à zona defensiva inimiga e gritos de olê da torcida com as trocas de passes.

Recorde de público

43.071 torcedores compareceram ao Nilton Santos e bateram o recorde de público no estádio em 2023. A marca anterior era de 38.798 alcançada na vitória por 2 a 0 diante do Vasco, na 13ª rodada do Brasileirão.

