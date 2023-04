Botafogo oficializa proposta por James Rodríguez até 2024; representantes gostaram

Sonho do dono da SAF do Botafogo, John Textor, James Rodríguez já tem em mãos uma oferta oficial para defender as cores do Alvinegro. O clube enviou através de um representante da Gestifute, que cuida da carreira do colombiano, uma oferta com validade até o fim de 2024.

A proposta oficial foi informada pelo GE e confirmada pela reportagem da Itatiaia. O Botafogo deu algumas semanas para o colombiano avaliar a oferta, uma vez que James só poderia atuar na reabertura da janela de transferências do futebol brasileiro, em julho.

Os valores podem ultrapassar a marca de R$ 1 milhão mensais, além de gatilhos e bônus por desempenho.

Na primeira conversa, os representantes de James Rodríguez acenaram positivamente com a ideia do colombiano atuar no Botafogo. Aos 31 anos e com uma passagem apagada na Grécia, pelo Oympiacos, James acredita que pode reencontrar o bom futebol e seguir como opção na seleção colombiana e, quem sabe, estar na Copa do Mundo de 2026.

Concorrência europeia

O Botafogo trata a contratação com muita cautela, uma vez que concorrência do futebol europeu ainda pode surgir nos próximos dias. A ideia da diretoria e de Textor é não pressionar o jogador. O clube acredita que o projeto pode ser um diferencial para James aceitar.

Além do Botafogo, o Besiktas-TUR estaria interessado no jogador, ex-Real Madrid-ESP e Bayern de Munique-ALE e que foi artilheiro da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

O nome dele é umas das opções de peso para reforçar a equipe, assim como o argentino Matías Rojas. A contratação de James não necessariamente descarta a chegada do paraguaio, que tem vínculço com o Racing-ARG até o meio do ano e não deve renovar.

Enquanto aguarda a repsosta, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (20), diante do Universidad César Vallejo-PER, no Nilton Santos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na estreia, o Alvinegro só empatou com o modesto Magallanes-CHI, fora de caa, por 2 a 2.